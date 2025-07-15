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Новини | Суспільство

ОВА: через нічний російський обстріл Запоріжжя та району поранена дитина

Ілюстраційне фото. Рятувальник на місці влучання російського дрона в Запоріжжі, червень 2025 року
Ілюстраційне фото. Рятувальник на місці влучання російського дрона в Запоріжжі, червень 2025 року

Стало відомо про поранену дитину внаслідок попередньої російської атаки на Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 15 липня.

«За уточненою інформацією, через обстріл Запоріжжя та Запорізького району постраждала 12-річна дівчинка», – заявив він.

Федоров додав, що медики надали дитині необхідну допомогу.

Вранці 15 липня голова області повідомляв, що російська армія протягом ночі атакувала Запоріжжя та Запорізький район безпілотниками. Виникли кілька пожеж, вибухова хвиля та уламки пошкодили ангар та адміністративну будівлю інфраструктурного обʼєкта.


Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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