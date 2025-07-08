Одна людина загинула, двоє постраждали внаслідок удару РФ по Куп’янську – прокуратура

У Куп’янську на Харківщині внаслідок російських ударів 8 липня загинула одна людина, двоє – постраждали, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 8 липня близько 12:40 російська армія завдала авіаційного удару по місту Купʼянськ. Внаслідок атаки вибухове поранення дістала 65-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог застосував ФАБ-500. Близько 16:10 окупанти здійснили артилерійський обстріл міста. Загинув 68-річний чоловік. Жінка 66 років зазнала гострого шоку», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.