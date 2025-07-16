Лисак: сили РФ вночі атакували Кривий Ріг дронами та ракетою – пошкоджене підприємство, є поранений

Російські війська вночі масовано атакували Дніпропетровщину, у Кривому Розі є пошкодження, постраждав 17-річний хлопець, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Найбільше потерпав Кривий Ріг. Противник не тільки спрямував на місто безпілотники, а й вгатив ракетою. Внаслідок атаки, за уточненою інформацією, постраждала одна людина – 17-річний хлопець. Він госпіталізований у важкому стані», – написав він у телеграмі.



За його даними, у місті пошкоджені підприємство та інфраструктура – виникло кілька пожеж, які рятувальники вже загасили.

Також повідомлялось, що через російську атаку в Ізмаїльському районі Одеської області є влучання в інфраструктурний об’єкт,у Вінниці, за даними місцевої влади, пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, поранені чотири людини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



