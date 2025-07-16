Одещина: російські дрони атакували Ізмаїльський район, є влучання в інфраструктурний об’єкт – влада

Російські дрони атакували Ізмаїльський район Одеської області, є влучання в інфраструктурний об’єкт, повідомляє у фейсбуці Ізмаїльська райдержадміністрація.

«У ніч на 16 липня ворог здійснив атаку безпілотними літальними апаратами (БПЛА) – дронами-камікадзе типу «Шахід» – на Ізмаїльський район. В результаті повітряного нападу було уражено інфраструктурний об'єкт на території району. Виникла пожежа, ДСНС бореться з вогнем», – йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, люди внаслідок цієї атаки не постраждали.

Також повідомлялось, що у Вінниці внаслідок масованого російського обстрілу є кілька влучань по обʼєктах цивільної інфраструктури, поранені чотири людини.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



