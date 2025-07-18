Повітряні сили: ЗСУ знешкодили 17 з 35 дронів, якими вночі РФ атакувала Україну

Російські війська вночі атакували Україну 35 дронами, 17 з них – знешкоджені, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

За даними ЗСУ, противник атакував 29 ударними БпЛА типу Shahed і шістьма безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Основний напрямок удару – прифронтові території на сході країни.



Як повідомляють Повітряні сили, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 11 російських БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни, ще 6 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях, додають у ЗСУ.



Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



