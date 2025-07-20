Лисак: армія РФ атакувала Дніпропетровщину, двоє постраждалих

У неділю, 20 липня, російські військові атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та РСЗВ «Град», повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

«Пообіді було гучно у Павлоградському районі. Противник скерував туди ракету. Виникла пожежа, яку вже приборкали», – зазначив він.

Також за інформацією Лисака, під обстрілами сьогодні була і Нікопольщина.

«Ворог застосовував дрони, артилерію, гатив з РСЗВ «Град». Потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Постраждали двоє людей – 39-річний чоловік та 57-річна жінка. Вони на амбулаторному лікуванні», – написав Лисак.

Крім того, за словами голови ОВА, сили РФ атакували Синельниківську, Новопавлівську, Великомихайлівську, Межівську та Грушівську громади.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.