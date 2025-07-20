Генштаб ЗСУ: від початку доби відбулось 56 бойових зіткнень, 17 із них – на Покровському напрямку

Від початку доби 20 липня на фронті відбулось 56 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними військових, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося дев’ять російських атак, п’ять боєзіткнень тривають до цього часу. Авіація РФ завдала 5 авіаударів, скинувши при цьому шість керованих авіаційних бомб. Крім того, РФ здійснила 111 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, йдеться у зведенні.

«На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі та в напрямку Серебрянки. Наразі тривають три боєзіткнення. На Сіверському напрямку з початку доби ворог двічі атакував позиції українських захисників в районах Виїмки та Григорівки», – повідомили у командуванні.

У Генштабі кажуть, що на Покровському напрямку з початку доби російські військові здійснили 17 спроб потіснити українських військових із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограда. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 14 атак.

«На Торецькому напрямку українські захисники відбивали п’ять ворожих спроб вклинитися в українську оборону в районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки, два боєзіткнення ще тривають», – зазначили у ЗСУ.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.