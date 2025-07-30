Екскерівнику ТЦК повідомили про підозру через виїзд за кордон колишнього голови метро Києва

Колишнього очільника Територіального центру комплектування підозрюють у ймовірній допомозі екскерівнику Київського метрополітену у виїзді за кордон, повідомляє Офіс генерального прокурора 30 липня.

За повідомленням, співробітники Київської міської прокуратури повідомили про підозру екскерівнику одного зі столичних районних ТЦК та СП, який «допоміг колишньому начальнику КП «Київський метрополітен» стати непридатним до військової служби та виїхати з України».

Його дії кваліфікували як службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

За даними слідства, очільник метрополітену звернувся до керівника одного зі столичних ТЦК по допомогу в отриманні документів, які забезпечили б йому виключення з військової служби та право виїзду за кордон.





«Керівник ТЦК залучив кількох спільників – голову та секретаря військово-лікарської комісії, а також оператора мобілізаційного відділення територіального центру комплектування. Вони оформили фіктивне проходження медичного огляду для військовозобов’язаного посадовця. В результаті цього медогляду колишньому начальнику КП «Київський метрополітен» підтвердили діагноз, необхідний для визнання непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку», – йдеться в повідомленні.

Згодом колишній посадовець ТЦК вніс цю інформацію до військового квитка посадовця. Це дозволило йому у червні 2024 року виїхати за кордон.

На цей момент, уточнює прокуратура, вже колишній керівник метрополітену до України не повернувся. Його підозрюють у службовій недбалості, що призвела до підтоплення тунелю метро між станціями «Либідська» та «Деміївська», і оголосили в розшук.

Читайте також: Виїзд за кордон ексочільника київського метро: рішення ВЛК скасовано, поліція шукає причетних

ОГП зазначає, що Центральна військово-лікарська комісія скасувала рішення ВЛК Шевченківського районного ТЦК та СП про визнання колишнього керівника Київського метрополітену непридатним до військової служби. Відтак підозри отримали вже голова та секретар ВЛК, а також працівник центру, які допомагали йому пройти військово-лікарську комісію.

У січні 2025 року стало відомо, що поліція Києва розслідує факт підроблення рішення військово-лікарської комісії (ВЛК), на підставі якого ексочільник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський виїхав з України.

У березні 2024 року журналісти проєкту Bihus.Info оприлюднили розслідування про Брагінського. Після цього голова метрополітену написав заяву про звільнення з посади начальника КП «Київський метрополітен».

Сам Брагінський публічно не коментував обвинувачення проти нього та свій виїзд за кордон.



