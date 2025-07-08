У Сухопутних військах заявили про здійснення «всіх можливих заходів» для убезпечення ТЦК від можливих атак РФ

Командування Сухопутних військ вжило заходів для того, щоб убезпечити працівників та громадян від можливих атак з боку російської армії. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Live) заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.



«Безпека персоналу ТЦК та СП, військовослужбовців і працівників збройних сил, які виконують там свої обов’язки, безпека відвідувачів ТЦК та СП, безпека мобілізованих, які можуть перебувати там для оформлення документів – це є пріоритетом. Звичайно, будуть здійснюватись і вже здійснюються всі можливі заходи для того, щоб убезпечити життя та здоров’я всіх категорій громадян, які потребують послуг ТЦК», – повідомив Саранцев.



Він також наголосив, що через російські атаки не було пошкоджено жодних документів, що могло б сповільнити мобілізацію. Проте через застосування додаткових заходів безпеки може бути ускладнене надання послуг ТЦК та СП певним категоріям громадян.



«Можливо, будуть перебої у наданні соціальних послуг громадянам, які вже не залучені до несення військової служби, але користуються послугами ТЦК та СП. Це можуть бути члени сімей військовослужбовців, ветерани, пенсіонери, які також звертаються до ТЦК та СП для надання певних довідок або для оформлення інших документів. Тут, можливо, будуть певні ускладнення. Але я хочу запевнити, що ця робота також буде налагоджена і всі ці люди отримають і будуть отримувати свої послуги», – сказав Саранцев.

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Останнім часом сили РФ атакують будівлі ТЦК та СП. Зокрема, російська армія 7 липня завдала ударів безпілотниками по територіальних центрах комплектування в Харкові та Запоріжжі, є поранені. Днем раніше був російський удар по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також житловому будинку поруч.

3 липня російські військові завдали удару по ТЦК та СП у Полтаві, тоді в обласному центрі були загиблі й поранені.







