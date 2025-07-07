Російські атаки: Сухопутні війська повідомили про удари по ТЦК в Харкові та Запоріжжі

Російська армія 7 липня завдала ударів безпілотниками по територіальних центрах комплектування в Харкові та Запоріжжі, повідомляє командування Сухопутних військ.

«Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП», – йдеться в повідомленні.

Попередньо командування повідомляє про пораненого серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК, в Харківському центрі поранені троє людей.

На місці працюють екстрені служби. Військові додають, що інформація про постраждалих уточнюється.





Місцева влада повідомляла про російські атаки по Харкову та Запоріжжю 7 липня. У Харкові внаслідок останнього удару постраждали 11 людей. За словами голови області, семеро людей у лікарні, один із них у вкрай важкому стані.

У Запоріжжі, за останніми даними голови ОВА Івана Федорова, поранені 11 людей, з них вісім госпіталізовані.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



