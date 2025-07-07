ЦПД: російські канали поширюють в Telegram бот, який збирає координати ТЦК та СП

Росія здійснює нову інформаційну кампанію для зриву мобілізаційного процесу в Україні, в рамках якої російські канали поширюють Telegram-бота, в який нібито можна скинути координати будівель міських або територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД).

«Це відбувається на тлі серії ударів по центрах комплектування в різних регіонах України, що свідчить про скоординовану спробу Росії дестабілізувати процес мобілізації та посіяти паніку серед населення. Також ці Telegram-боти – ще один спосіб ворожих пропагандистів зібрати особисту інформацію про людей з метою подальшого тиску й шантажу», – повідомляється в телеграмі ЦПД.

Центр протидії дезінформації закликає громадян в жодному разі не взаємодіяти з такими російськими програмами та повідомляти про них компетентним органам.

Останнім часом сили РФ атакують будівлі ТЦК та СП. Зокрема, російська армія 7 липня завдала ударів безпілотниками по територіальних центрах комплектування в Харкові та Запоріжжі, є поранені. Днем раніше був російський удар по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також житловому будинку поруч.

3 липня російські військові завдали удару по ТЦК та СП у Полтаві, тоді в обласному центрі були загиблі й поранені.



