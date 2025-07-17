Офіс генпрокурора: суд відсторонив директора транспортного департаменту КМДА на 2 місяці

Суд відсторонив директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, повідомляє Офіс генерального прокурора 17 липня.

Таким чином, повідомляє ОГП, суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури:

«Голосіївський районний суд Києва на два місяці відсторонив від виконання службових обов’язків директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, підозрюваного у службовій недбалості, що призвела до невчасного виявлення аварійної ситуації у тунелі метро та закриття руху на ділянці між станціями «Либідська» – «Теремки».





Крім того, суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Відомство додає, що обвинувачення буде оскаржувати рішення в апеляційному порядку, оскільки прокурори клопотали про взяття фігуранта під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Печерський районний суд міста Києва 11 липня обрав колишньому заступнику міського голови Києва – секретарю Київської міської ради Володимиру Бондаренку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Тоді міський голова столиці Віталій Кличко також повідомив, що 10 липня про підозру повідомили директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору.



