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Новини | Суспільство

Офіс генпрокурора: суд відсторонив директора транспортного департаменту КМДА на 2 місяці

Таким чином, повідомляє ОГП, суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури
Таким чином, повідомляє ОГП, суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури

Суд відсторонив директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, повідомляє Офіс генерального прокурора 17 липня.

Таким чином, повідомляє ОГП, суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури:

«Голосіївський районний суд Києва на два місяці відсторонив від виконання службових обов’язків директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, підозрюваного у службовій недбалості, що призвела до невчасного виявлення аварійної ситуації у тунелі метро та закриття руху на ділянці між станціями «Либідська» – «Теремки».


Крім того, суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Відомство додає, що обвинувачення буде оскаржувати рішення в апеляційному порядку, оскільки прокурори клопотали про взяття фігуранта під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Печерський районний суд міста Києва 11 липня обрав колишньому заступнику міського голови Києва – секретарю Київської міської ради Володимиру Бондаренку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Тоді міський голова столиці Віталій Кличко також повідомив, що 10 липня про підозру повідомили директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору.


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