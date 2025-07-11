Правоохоронці оголосили депутату Шевченку нову підозру

Народному депутату України ІХ скликання повідомили підозру за статтею «шахрайство», повідомляє Офіс генпрокурора.

ОГП не уточнює прізвища депутата, але обставини вказують, що йдеться про Євгенія Шевченка.

За даними слідства, народний обранець в 2021 році, через зв’язки з політичним керівництвом Білорусі, організував укладення договору поставки мінеральних добрив між окремими суб’єктами господарювання.

«Цього ж року, діючи в змові, з наразі невстановленими особами, повідомив компаніям-постачальникам міндобрив завідомо неправдиву інформацію проте, що Білоруська залізниця не погоджує перевезення вантажу через невідповідність вагонів-цистерн. Депутат пообіцяв посприяти у вирішенні цього питання та отримати погодження від білоруської сторони», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють в ОГП, для цього підозрюваний вимагав від компанії укласти договір про надання правової допомоги з конкретною особою – фізичним підприємцем, який був його сином, відтак з грудня 2021 до лютого 2022 на рахунок цього ФОПа юридична компанія перерахувала 14,5 млн грн за нібито надані юридичні послуги, які насправді не надавалися.



Таким чином, народний депутат України заволодів коштами в особливо великих розмірах шляхом обману, повідомляють в ОГП.

Також повідомляється, що у межах розслідування кримінального провадження перевіряються факти причетності до зазначеного злочину колишнього міністра інфраструктури України.

Служба безпеки України заявила, що разом з Офіслм генпрокурора та ДБР викрили чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду, на нових злочинах. Це вказує на Євгенія Шевченка.

Раніше видання «Українська правда» працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у колишнього очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова у справі про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка.

Кубраков заявив, що не має жодного стосунку «ані до Євгена Шевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій».

«Останній наш контакт відбувся ще до повномасштабного вторгнення. Він звертався до мене як народний депутат до міністра інфраструктури... Як під час роботи на держслужбі, так і зараз, вважаю, що правоохоронці повинні завжди мати вільний доступ до всіх необхідних їм матеріалів.. Ніколи нічого не приховував і не збираюсь цього робити і в цій ситуації», – написав він у фейсбуці.

Шевченко або його представники публічно нову підозру не коментували.

У листопаді 2024 року Державне бюро розслідувань заявило, що чинному народному депутату України Євгенію Шевченку оголосили підозру у держзраді, його затримали.

За даними ДБР, експертиза підтвердила, що депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, у 2021 році він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення РФ з території Білорусі.

Шевченко заявляв, що «не заперечує проти подальшого кримінального провадження», і «буде доводити невинуватість».

У травні 2021 року народні депутати зі фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді більшістю голосів підтримали виключення з фракції Євгенія Шевченка. Це сталося після того, як він у квітні того ж року зустрічався з Олександром Лукашенком. У фракції тоді заявили, що його не делегували для проведення будь-яких перемовин у Білорусі.