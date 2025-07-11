Cуд взяв колишнього заступника мера Києва Бондаренка під домашній арешт

Печерський районний суд міста Києва обрав колишньому заступнику міського голови Києва – секретарю Київської міської ради Володимиру Бондаренку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомив сам Бондаренко у фейсбуці.



Він назвав це рішення «повністю необґрунтованим», зазначивши, що боротиметься далі.

10 липня колишньому секретарю Київської міської ради правоохоронці повідомили про підозру в службовій недбалості й сприянні ухилянню від військової служби.

За даними Державного бюро розслідувань, експосадовець в 2022-2023 роках нібито незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав Збройних сил України, але він «достеменно знав, що останній проходить військову службу». З даними ДБР, збитки від дій колишнього секретаря державі оцінюють у понад 690 тисяч гривень.

«Ба більше, колишній секретар міської ради направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді, де відсутні посади, що підлягають заміщенням військовослужбовцями», – заявляє ДБР.

Володимир Бондаренко назвав оголошену йому підозру «повністю необґрунтованою».

Мер Києва Віталій Кличко, коментуючи вручення підозри своєму колишньому заступнику заявив про посилення політичного тиску на міську владу.

«Абсурд і театральщина тривають. У один день (10 липня) правоохоронці вручили підозри одразу двом представникам столичної влади. Директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору і колишньому секретарю Київради, депутату міськради Володимиру Бондаренку. Це свідчить про те, що політичний тиск на міську владу посилюється. Робиться все, щоб нищити репутацію влади столиці та дестабілізувати життєзабезпечення Києва», – написав він у телеграмі.

У квітні Бондаренко заявив про дострокове припинення повноважень, пославшись на тиск з боку центральної влади.