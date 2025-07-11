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Cуд взяв колишнього заступника мера Києва Бондаренка під домашній арешт

Бондаренко назвав це рішення «повністю необґрунтованим»
Бондаренко назвав це рішення «повністю необґрунтованим»

Печерський районний суд міста Києва обрав колишньому заступнику міського голови Києва – секретарю Київської міської ради Володимиру Бондаренку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомив сам Бондаренко у фейсбуці.

Він назвав це рішення «повністю необґрунтованим», зазначивши, що боротиметься далі.

10 липня колишньому секретарю Київської міської ради правоохоронці повідомили про підозру в службовій недбалості й сприянні ухилянню від військової служби.

За даними Державного бюро розслідувань, експосадовець в 2022-2023 роках нібито незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав Збройних сил України, але він «достеменно знав, що останній проходить військову службу». З даними ДБР, збитки від дій колишнього секретаря державі оцінюють у понад 690 тисяч гривень.

«Ба більше, колишній секретар міської ради направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді, де відсутні посади, що підлягають заміщенням військовослужбовцями», – заявляє ДБР.

Володимир Бондаренко назвав оголошену йому підозру «повністю необґрунтованою».

Мер Києва Віталій Кличко, коментуючи вручення підозри своєму колишньому заступнику заявив про посилення політичного тиску на міську владу.

«Абсурд і театральщина тривають. У один день (10 липня) правоохоронці вручили підозри одразу двом представникам столичної влади. Директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору і колишньому секретарю Київради, депутату міськради Володимиру Бондаренку. Це свідчить про те, що політичний тиск на міську владу посилюється. Робиться все, щоб нищити репутацію влади столиці та дестабілізувати життєзабезпечення Києва», – написав він у телеграмі.

У квітні Бондаренко заявив про дострокове припинення повноважень, пославшись на тиск з боку центральної влади.

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