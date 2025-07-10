ДБР: екссекретаря Київради підозрюють у службовій недбалості й сприянні ухиленню від служби

Прокурор повідомив колишньому секретарю Київської міської ради про підозру в службовій недбалості й сприянні ухилянню від військової служби – про це повідомили Державне бюро розслідувань та Київська міська прокуратура 10 липня.

ДБР уточнює, що зібрало матеріали, за якими експосадовець в 2022-2023 роках нібито незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав Збройних сил України. При цьому він «достеменно знав, що останній проходить військову службу». Збитки від дій колишнього секретаря державі оцінюють у понад 690 тисяч гривень.

«Ба більше, колишній секретар міської ради направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді, де відсутні посади, що підлягають заміщенням військовослужбовцями», – заявляє ДБР.





Прокуратура зазначає, що співробітник апарату, якому було виплачено кошти, отримував грошове забезпечення як військовослужбовець. Водночас, він продовжував з липня 2022 року по березень 2023 року безпідставно отримувати заробітну плату. Також підозрюваний направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого співробітника для роботи у Київраді.

«Таким чином, мобілізований працівник фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував. Обвинувальний акт стосовно нього наразі перебуває на розгляді в суді», – додає відомство.

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Правоохоронці не називають імені підозрюваного. З 2020 року секретарем Київради є Володимир Бондаренко. На своїй фейсбук-сторінці Бондаренко підтвердив, що отримав підозру, і назвав її «повністю необґрунтованою». За його словами, йдеться про виплати депутату Київради Ігорю Хацевичу:

«Виконання безпосередніх функціональних обовʼязків щодо підписання документів із виплати заробітної плати – на думку слідства, незаконна виплата. Хоча слідство достеменно знає, що Хацевич повернув до бюджету кошти, отримані від Київради та не отримував кошти за місцем несення служби».

У квітні Бондаренко заявив про дострокове припинення повноважень, пославшись на тиск з боку центральної влади.