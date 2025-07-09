Дніпро: апеляційний суд відхилив скаргу депутатки облради, яку підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ

Дніпровський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу депутатки облради Маріанни Кізіярової (раніше Мірошниченко) і залишив запобіжний захід незмінним – тримання під вартою або понад 700 тисяч гривень застави, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За даними кореспондента, вона вже внесла заставу, однак подала апеляцію, аби зменшити розмір до 160 тисяч. За її словами, їй довелося позичати гроші, адже за депутатство грошей не отримає і нині є безробітна.

Депутатку підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ. Кізіярова всі звинувачення відкидає.

23 червня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або 757 тисяч гривень застави.

Державне бюро розслідувань 18 червня повідомило про викриття схеми фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради.

За даними бюро, 2023 року посадовиця пройшла військово-лікарську комісію і була визнана придатною до служби для «створення позитивного іміджу та отримання неправомірних виплат із державного бюджету». Після комісії її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли військове звання солдата.

«До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях. Для вирішення формальностей з документами, депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій, після чого вона проводила час на власний розсуд», – заявило ДБР.

У ДБР стверджують, що за час служби депутатка незаконно отримала виплат за службу на понад 200 тисяч гривень.

Жінці повідомили про підозру в ухиленні від несення військової служби шляхом іншого обману, вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства. У пособництві в ухиленні від служби та розтраті підозрюють начальника навчального центру – ДБР стверджує, що він, зокрема, підписував розрахункові відомості про нарахування заробітної плати.