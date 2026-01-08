Доступність посилання

Трамп розкритикував сенаторів-республіканців через обмеження застосування армії США у Венесуелі

Дональд Трамп назвав сенаторів поіменно, заявивши, що вони «ніколи знову не мають бути обрані».
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 8 січня відреагував на ухвалення ініціативи в Сенаті, яка заборонить його адміністрації використовувати армію у Венесуелі без погодження з Конгресом.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що республіканцям «має бути соромно» за сенаторів від їхньої партії, які підтримали демократів у голосуванні за ініціативу. Президент назвав документ спробою «забрати нашу спроможність боротися та боронити Сполучені Штати Америки».

Трамп назвав сенаторів поіменно – це С’юзан Коллінз, Ліза Мурковскі, Ренд Пол, Джон Гаулі та Тодд Янґ – заявивши, що вони «ніколи знову не мають бути обрані». Він звинуватив тих, хто проголосував за ініціативу, у перешкоджанні його повноваженням як головнокомандувача, а сам Закон про воєнні повноваження назвав «неконституційним».

Читайте також: Трамп: нагляд США над Венесуелою може тривати роками

Мурковскі, зокрема, раніше прокоментувала своє голосування, зазначивши, що закон передбачатиме, що подальші військові операції у Венесуелі вимагатимуть схвалення Конгресу. Сенаторка-республіканка підтримала усунення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро від влади, але вказала на заяви Трампа, які дають привід припустити, що американські війська залишаться в цій країні «на роки».

«Я давно виступаю за те, щоб Конгрес відігравав свою конституційну роль у використанні військової сили, і Венесуела не є винятком. Будь-яке майбутнє застосування сили або суттєва зміна політики у Венесуелі повинні включати надійний нагляд та дозвіл Конгресу, що відповідає нашим конституційним обов’язкам, верховенству права та чіткій оцінці переваг для американського народу», – додала вона.

Раніше сьогодні Сенат США підтримав процедурну резолюцію, яка блокує подальші воєнні дії адміністрації президента Дональда Трампа у Венесуелі без дозволу Конгресу.


Документ підтримали 52 сенатори, проти висловилися 47. Разом з усіма демократами за просування резолюції цього разу проголосували і кілька соратників Трампа щодо Республіканської партії.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму».

Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постали перед судом у Нью Йорку 5 січня. Їм висунули обвинувачення по чотирьох пунктах – змова з метою наркотероризму, змова з метою ввезення кокаїну, володіння кулеметною зброєю і вибуховими пристроями, змова з метою придбання кулеметної зброї і вибухових пристроїв. Подружжя відмовилось визнати свою провину, а Мадуро заявив, що досі вважає себе президентом Венесуели.


