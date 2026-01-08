Трамп: нагляд США над Венесуелою може тривати роками

Президент США Дональд Трамп висловив очікування, що Сполучені Штати роками керуватимуть Венесуелою, і «лише час покаже», як довго. Трамп сказав про це в інтерв’ю, опублікованому New York Times.

На запитання журналіста, чи це буде три місяці, шість місяців, рік чи довше, Трамп відповів: «Я б сказав, набагато довше».

«Ми відбудуємо її дуже прибутковим способом», – сказав Трамп про Венесуелу, додавши: «Ми будемо використовувати нафту, і ми будемо брати нафту. Ми знижуємо ціни на нафту, і ми будемо давати гроші Венесуелі, яких вона відчайдушно потребує».

Трамп додав, що США «дуже добре ладнають» з урядом тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес. «Вони дають нам усе, що ми вважаємо необхідним», – сказав Трамп.

Президент США не відповів на запитання про те, чому він визнав віцепрезидентку Мадуро Делсі Родрігес новою лідеркою Венесуели, замість того, щоб підтримати Марію Коріну Мачадо, лідерку опозиції, яка нещодавно отримала Нобелівську премію миру і партія якої провела успішну виборчу кампанію проти Мадуро у 2024 році.

Також Трамп не надав точних термінів щодо того, коли відбудуться вибори у Венесуелі.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму».

Читайте також – Politico: адміністрація Трампа планує провести розмови з американськими нафтовими компаніями щодо Венесуели

Представник Сполучених Штатів при ООН Майкл Волц заявив, що усунення й затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини було «хірургічною операцією із забезпечення правопорядку за підтримки військових США». За його словами, США не воюють із Венесуелою і не планують окупацію.

Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постали перед судом у Нью Йорку 5 січня. Їм висунули обвинувачення по чотирьох пунктах – змова з метою наркотероризму, змова з метою ввезення кокаїну, володіння кулеметною зброєю і вибуховими пристроями, змова з метою придбання кулеметної зброї і вибухових пристроїв.

Подружжя відмовилось визнати свою провину, а Мадуро заявив, що досі вважає себе президентом Венесуели.