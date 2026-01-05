Мадуро у суді в Нью-Йорку заявив, що він не винен

Усунутий лідер Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постали перед судом у Нью-Йорку, повідомляють американські медіа.

Їх доставили до будівлі суду на Мангеттені під посиленою охороною.

Мадуро не визнав себе винним за звинуваченнями у торгівлі наркотиками та зброєю, розкритикувавши військову операцію США, яка призвела до його захоплення.

«Я не винен», – заявив 63-річний чоловік, додавши, що його схопили у його будинку в Каракасі, і що він досі вважає себе президентом Венесуели.

Біля будівлі суду в Нью-Йорку, де перебуває Мадуро, зібралися натовпи людей.

Як пише CNN, зібралися дві групи, розділені на протилежні загони – одні вітали арешт Мадуро, а інші протестували проти нього. Люди розмахують венесуельськими прапорами та вигукували гасла, зокрема: «Хто ми? Венесуела! Чого ми хочемо? Свобода!». Інші також розмахують прапори Венесуели, тримають банери з написом «Звільніть президента Мадуро».

Також у понеділок Рада Безпеки ООН обговорила ситуацію у Венесуелі. Росія та Китай засудили операцію США у Венесуелі.

Представник Сполучених Штатів при ООН Майкл Волц заявив, що усунення й затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини було «хірургічною операцією із забезпечення правопорядку за підтримки військових США». За його словами, США не воюють із Венесуелою і не планують окупацію.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.

Ввечері 3 січня їх доправили до Центру утримання під вартою у Брукліні.

Президент США Дональд Трамп 4 січня заявив журналістам, що може наказати завдати новий удар, якщо Венесуела не співпрацюватиме зі Сполученими Штатами.

В інтерв’ю The Atlantic американський президент також виступив із погрозою на адресу виконувачки обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес, заявивши, що «якщо вона не вчинить правильно, їй доведеться заплатити дуже високу ціну, ймовірно, вищу, ніж Мадуро».



