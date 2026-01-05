Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

В ЄС оприлюднили заяву щодо операції США у Венесуелі, Угорщина її не підтримала

Влада Угорщини поки що не коментувала, чому не підтримала цю заяву ЄС
Влада Угорщини поки що не коментувала, чому не підтримала цю заяву ЄС

Європейський Союз оприлюднив заяву щодо подій у Венесуелі, заявивши, що принципи міжнародного права повинні бути дотримані, й волю народу країни треба поважати.

Як йдеться в повідомленні на сайті дипломатичної служби ЄС, заяву верховної представниці Євросоюзу із закордонних справ підтримали 26 із 27 країн-членів. Не значиться серед підписантів Угорщина, причина цього не вказана.

США атакували Венесуелу 3 січня і захопили її президента Ніколаса Мадуро.

«Європейський Союз закликає всіх учасників до спокою і стриманості, щоб уникнути ескалації й забезпечити мирне вирішення кризи. ЄС нагадує, що за будь-яких обставин принципи міжнародного права і Статуту ООН повинні дотримуватися. Члени Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй несуть особливу відповідальність за дотримання цих принципів як основи міжнародної архітектури безпеки», – наголошується в заяві.

В ЄС також заявили, що Мадуро не має демократичної легітимності, і закликали до переходу до демократії в країні, визначеного волею венесуельського народу.

«Повага до волі венесуельського народу залишається єдиним способом для Венесуели відновити демократію і вирішити нинішню кризу», – йдеться у заяві, в якій також додається, що ЄС поділяє пріоритет боротьби з організованою злочинністю і незаконним обігом наркотиків.

Такі виклики слід вирішувати «шляхом сталої співпраці з повною повагою до міжнародного права і принципів територіальної цілісності й суверенітету», йдеться у заяві.

Влада Угорщини поки що не коментувала, чому не підтримала цю заяву ЄС.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.

Ввечері 3 січня їх доправили до Центру утримання під вартою у Брукліні.

5 січня Мадуро і Флорес мають вперше постати перед федеральним судом у Нью-Йорку. Там їм офіційно повідомлять про висунуті звинувачення.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG