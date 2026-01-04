Трамп пригрозив віцепрезидентці Венесуели, якщо вона не виконуватиме вимоги США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інтерв’ю журналу The Atlantic заявив, що віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес може зіткнутися з «долею, гіршою за ту, що спіткала Ніколаса Мадуро», якщо не виконуватиме вимоги Вашингтона.

Американський президент не уточнив, які саме заходи можуть бути застосовані, однак наголосив, що Сполучені Штати мають «усі необхідні важелі», аби впливати на подальший розвиток подій у країні. За його словами, Вашингтон очікує від тимчасової влади Венесуели рішень, які відповідатимуть інтересам США та «волі венесуельського народу».

У Каракасі заяви Трампа поки що офіційно не коментували.

3 січня Мадуро, захопленого разом із його дружиною Силією Флорес у результаті операції США, доставили до Нью-Йорка для висування звинувачень у торгівлі наркотиками. На цей час Мадуро і Флорес перебувають під вартою.

Федеральний суддя в Нью-Йорку оприлюднив новий обвинувальний висновок, в якому Мадуро, його дружині й ще чотирьом особам висунуті звинувачення за чотирма пунктами, включаючи «наркотероризм» і змову з метою ввезення кокаїну.

Через кілька годин після операції Трамп заявив, що США управлятимуть Венесуелою доти, доки не відбудеться впорядкована передача влади. Він не уточнив, як саме це відбуватиметься.



