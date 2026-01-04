Доступність посилання

Новини | Міжнародні

NYT: у Венесуелі кажуть про щонайменше 40 загиблих внаслідок операції США

Руйнування на військовій авіабазі Ла-Карлота після того, як президент Дональд Трамп заявив про те, що США завдали удару по Венесуелі й захопили її президента Ніколаса Мадуро, у Каракасі, Венесуела, 3 січня 2026 року
Щонайменше 40 людей, включаючи військовослужбовців і цивільних жителів, загинули внаслідок операції США у Венесуелі – пише видання The New York Times із посиланням на високопоставленого венесуельського чиновника, який говорив на умовах анонімності. Офіційно про це не повідомляли.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що жоден американський військовослужбовець не загинув, але є кілька поранених.

В операції брали участь 150 американських літаків. За даними американських ЗМІ, президента Венесуели Ніколаса Мадуро змогли захопити за допомогою наближеного до його адміністрації джерела ЦРУ, яке стежило за його місцем перебування в останні дні.

3 січня Мадуро, захопленого разом із його дружиною Силією Флорес у результаті операції США, доставили до Нью-Йорка для висування звинувачень у торгівлі наркотиками. На даний момент Мадуро і Флорес перебувають під вартою.

Федеральний суддя в Нью-Йорку оприлюднив новий обвинувальний висновок, в якому Мадуро, його дружині й ще чотирьом особам висунуті звинувачення за чотирма пунктами, включаючи «наркотероризм» і змову з метою ввезення кокаїну.

Через кілька годин після операції Трамп заявив, що США управлятимуть Венесуелою доти, доки не відбудеться впорядкована передача влади. Він не уточнив, як саме це відбуватиметься.

США мають намір тимчасово керувати Венесуелою – Трамп
