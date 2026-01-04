Верховний суд Венесуели зобов’язав віцепрезидентку тимчасово обійняти посаду президента

Верховний суд Венесуели постановив, що за відсутності Ніколаса Мадуро, якого захопили США, обов’язки президента країни має виконувати віцепрезидентка Делсі Родрігес.

В ухвалі суду вказано, що Родрігес має гарантувати «безперервність управління» і «всебічний захист країни».

3 січня Родрігес виступила зі зверненням, в якому назвала Ніколаса Мадуро «єдиним законним президентом країни» і зажадала від США його негайного звільнення.

За кілька годин до цього президент США Дональд Трамп оголосив у ході пресконференції, що управляти Венесуелою «до належної передачі влади» і «виконання американських умов» будуть США.

За його словами, віцепрезидентка Делсі Родрігес у розмові з держсекретарем Марко Рубіо висловила готовність співпрацювати зі США.

Трамп також заявив, що лідерці венесуельської опозиції, лауреатці Нобелівської премії миру Марії Коріні Мачадо буде «важко стати лідером, тому що вона не має підтримки і поваги всередині країни».

Раніше Мачадо опублікувала заяву, в якій закликала до негайного визнання президентом Венесуели Едмундо Гонсалеса, який у 2024 році, за підрахунками опозиційних сил, переміг на президентських виборах.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес.

Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.

У суботу ввечері їх доправили до Центру утримання під вартою у Нью-Йорку.