Мадуро доправили до в’язниці в Нью-Йорку

Венесуельського лідера Ніколаса Мадуро помістили до в’язниці у США після того, як його перевезли до Нью-Йорка після захоплення американськими військами.

Мадуро спочатку супроводжували федеральні агенти до установи Управління з боротьби з наркотиками США в Нью-Йорку, а потім його перевезли до центру суворого режиму утримання в Брукліні.

На відео, опублікованому Fox News у соціальних мережах, видно, як 63-річного Мадуро супроводжують федеральні агенти, і він каже журналістам: «Добраніч, з новим роком».

На пресконференції президент США Дональд Трамп розповів про військову операцію у Венесуелі, проведену з метою захоплення Мадуро, додавши, що Сполучені Штати тимчасово «керуватимуть» південноамериканською країною до здійснення «безпечного, належного і розумного переходу влади». Поки незрозуміло, що мав на увазі Трамп, коли говорив, що Сполучені Штати «керуватимуть» Венесуелою. Трамп заявив журналістам, що «призначає людей» зі свого кабінету міністрів відповідальними у Венесуелі, не надаючи подробиць.

Високопоставлений генерал США заявив, що після місяців підготовки в операції було задіяно 150 американських літаків.

Головні помічники Мадуро, схоже, все ще перебувають при владі, включаючи віцепрезидентку Делсі Родрігес.

Трамп висловив підтримку Родрігес, заявивши, що «вона по суті готова зробити те, що ми вважаємо необхідним, щоб Венесуела знову стала великою».

Однак Родрігес назвала Мадуро «єдиним президентом» Венесуели і заявила, що удар США є «жахливою плямою» на відносинах між країнами.

Також під питанням статус опозиційних діячів Венесуели на чолі з підтримуваною США Марією Коріною Мачадо, яка минулого року отримала Нобелівську премію миру. Вона написала в соціальних мережах, що «настав час свободи».

Міністерка юстиції США Пам Бонді заявила, що Мадуро і його дружині, яку також заарештували, висунуть кримінальні обвинувачення в Нью-Йорку за злочинами, пов’язаними з торгівлею наркотиками.

Удари США у Венесуелі й захоплення Мадуро були рішуче засуджені деякими союзниками Каракаса, а також генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем, який заявив, що військові дії США створюють «небезпечний прецедент».

Інформаційні агентства, посилаючись на джерела, повідомляють, що Рада безпеки ООН збереться на засідання о 10:00 ранку 5 січня, щоб обговорити операцію США. Колумбія, яку підтримали Росія і Китай, попросила про проведення засідання, повідомили дипломати.

Москва, яка підтримує тісні зв’язки з Венесуелою, заявила, що вона надзвичайно стурбована повідомленнями про те, що Мадуро і його дружину насильно вивезли з країни, і закликала Сполучені Штати звільнити їх.

Іран, ще один ключовий союзник Венесуели, засудив військову атаку США, повідомляє іранське державне медіа Press TV. Тегеран заявив, що ці дії порушують суверенітет і територіальну цілісність Венесуели, а також Статут ООН.

Тим часом, венесуельці, які живуть у країнах Латинської Америки й Іспанії, вийшли на вулиці, схвалюючи захоплення Мадуро.

Багато союзників Вашингтона, хоча й не висловлювали симпатії до Мадуро чи його режиму, все ж застерегли щодо необхідності дотримання міжнародного права.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав, що «ми вважали Мадуро незаконним президентом і не проливаємо сліз із приводу кінця його режиму», додавши: «Я підтвердив свою підтримку міжнародного права цього ранку».

Франція заявила, що удар США підриває міжнародне право, наголосивши, що кризу у Венесуелі не можна вирішити зовнішніми гравцями. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Мадуро «привів свою країну до руїни», але назвав дії США юридично «складними».

Однак ультраправа прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, союзниця Трампа, назвала дії США «легітимними» й «оборонними».

Представники інших країн, зокрема, України, Північної Македонії, Албанії і Косова, після ударів заявили, що вони підтримують Вашингтон і його найпряміше втручання в Латинській Америці з часів вторгнення до Панами в 1989 році.

Військові дії США відбуваються після місяців зростання економічного і військового тиску з боку Вашингтона на Венесуелу, зокрема перехоплення венесуельських нафтових танкерів і вбивство десятків людей під час ударів по суднах поблизу її вод, які нібито перевозили наркотики.

Ніколас Мадуро – авторитарний наступник лівого президента Уго Чавеса. Опозиція й правозахисні організації звинувачують його режим у фальсифікаціях на виборах і порушеннях прав людини.

У 2020 році Сполучені Штати звинуватили Мадуро в корупції, незаконному обігу наркотиків й інших злочинах, а Державний департамент запропонував винагороду 50 мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до його арешту й засудження.