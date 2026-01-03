«Режим Мадуро порушив усі принципи» – реакція МЗС України на події у Венесуелі

Україна послідовно відстоює право народів на вільне життя, без диктатури, гноблення та порушень прав людини. Режим Мадуро «порушив усі ці принципи», заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 3 січня.

«Демократичні країни та правозахисні організації по всьому світу давно наголошували на масових злочинах його режиму, насильстві, катуваннях, утисках, порушеннях усіх базових свобод, вкрадених виборах та руйнуванні демократії і верховенства права. Україна, разом із десятками інших країн у різних регіонах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників», – написав Сибіга в соцмережі Х.

Український міністр заявив, що народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання та людську гідність. «Ми продовжуватимемо підтримувати їхнє право на таку нормальність, повагу та свободу», – наголосив Сибіга.

Київ виступає «за подальший розвиток подій згідно з принципами міжнародного права та пріоритетами демократії, прав людини та інтересів венесуельців», додав міністр закордонних справ України.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас у зв’язку з подіями у Венесуелі закликала до «стриманості», додавши, що принципи міжнародного права та Статуту ООН мають бути дотримані.

У Росії та Білорусі різко засудили дії США проти Венесуели, назвавши їх «актом збройної агресії».

Раніше президент США Дональд Трамп інформував, що США «успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели та її лідера», затримавши та вивізши лідера країни Ніколаса Мадуро.

Уночі 3 січня за місцевим часом зі столиці Венесуели Каракаса та інших міст країни надійшли повідомлення про повітряні удари.

Трамп неодноразово попереджав, що Сполучені Штати готуються вдатися до нових заходів проти ймовірних мереж наркоторгівлі у Венесуелі та що удари на суходолі розпочнуться «незабаром».

Ніколас Мадуро – авторитарний наступник лівого президента Уго Чавеса. Опозиція та правозахисні організації звинувачують його режим у фальсифікаціях на виборах та порушеннях прав людини.

У 2020 році Сполучені Штати звинуватили Мадуро в корупції, незаконному обігу наркотиків та інших злочинах, а Державний департамент запропонував винагороду 50 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до його арешту та засудження.