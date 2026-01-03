Євросоюз «закликає до стриманості» у зв’язку з подіями у Венесуелі

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас у зв’язку з подіями у Венесуелі закликала до «стриманості», додавши, що принципи міжнародного права та Статуту ООН мають бути дотримані.

«Я провела розмову з державним секретарем (США)Марко Рубіо та нашим послом у Каракасі. ЄС уважно стежить за ситуацією у Венесуелі», – написала вона в соціальній мережі Х.

«Євросоюз неодноразово заявляв, що пан Мадуро не має легітимності, і виступав на підтримку мирного переходу. За будь-яких обставин мають бути дотримані принципи міжнародного права та Статуту ООН. Ми закликаємо до стриманості. Безпека громадян ЄС у країні є нашим найвищим пріоритетом», – наголосила Каллас.

Раніше президент США Дональд Трамп інформував, що США «успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели та її лідера», затримавши та вивізши лідера країни Ніколаса Мадуро.

Уночі 3 січня за місцевим часом зі столиці Венесуели Каракаса та інших міст країни надійшли повідомлення про повітряні удари.

Трамп неодноразово попереджав, що Сполучені Штати готуються вдатися до нових заходів проти ймовірних мереж наркоторгівлі у Венесуелі та що удари на суходолі розпочнуться «незабаром».

Ніколас Мадуро – авторитарний наступник лівого президента Уго Чавеса. Опозиція та правозахисні організації звинувачують його режим у фальсифікаціях на виборах та порушеннях прав людини.

У 2020 році Сполучені Штати звинуватили Мадуро в корупції, незаконному обігу наркотиків та інших злочинах, а Державний департамент запропонував винагороду 50 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до його арешту та засудження.