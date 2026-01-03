Мадуро «постане перед правосуддям за свої злочини» – заступник держсекретаря США

Заступник державного секретаря США Крістофер Ландау, який відповідає за південноамериканський напрямок політики Вашингтона, прокоментував останні повідомлення з Венесуели.

«Новий світанок для Венесуели! Тиран пішов. Тепер він – нарешті – постане перед правосуддям за свої злочини», – написав високопосадовець у мережі Х, додавши до свого допису повідомлення президента США Дональда Трампа про затримання і вивезення з Венесуели лідера цієї країни Ніколаса Мадуро.

Раніше Дональд Трамп інформував, що США «успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели та її лідера».

Уночі 3 січня за місцевим часом зі столиці Венесуели Каракаса та інших міст країни надійшли повідомлення про повітряні удари.

Президент США Дональд Трамп неодноразово попереджав, що Сполучені Штати готуються вдатися до нових заходів проти ймовірних мереж наркоторгівлі у Венесуелі та що удари на суходолі розпочнуться «незабаром».

Ніколас Мадуро – авторитарний наступник лівого президента Уго Чавеса. Опозиція та правозахисні організації звинувачують його режим у фальсифікаціях на виборах та порушеннях прав людини.