ГУР: генерал РФ очолює місію з підготовки військових у Венесуелі

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляють, що Росія продовжує утримувати в Латинській Америці власний військовий контингент і розширює співпрацю з режимом Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що у Венесуелі нині перебуває російський контингент чисельністю понад 120 військовослужбовців, який чолює генерал-полковник Олег Макаревич, командувач так званої оперативної групи «Екватор» Міністерства оборони РФ. Саме він, за даними ГУР, керує підготовкою венесуельських силовиків.

«Вони виконують роль військових радників й інструкторів. Це підготовка піхоти, спецпідрозділів, операторів БпЛА, а також робота з розвідкою і зв’язком», – цитує пресслужба ГУР коментар Буданова виданню The War Zone.

За словами начальника ГУР, ротація російських сил у Венесуелі триває вже багато років і не є відповіддю на посилення американської військової присутності в регіоні. Він додав, що командир угруповання Макаревич і близько 90 російських військовослужбовців розміщені у Каракасі, решта – на об’єктах у Маракайбо, Ла-Ґуайрі й на острові Аведес.

За даними ГУР, командир російського контингенту у Венесуелі Макаревич у ході повномасштабного вторгнення в Україну командував угрупованням військ «Дніпро» і в червні 2023 року організував підрив Каховської ГЕС. У червні 2024 року українські правоохоронці повідомили йому про підозру. У липні цього року СБУ назвала Макаревича серед п’яти російських генералів, яким заочно повідомили про підозру через командування масованими обстрілами деокупованої частини Херсонської області.

Наприкінці жовтня видання The Washington Post з посиланням на внутрішні документи повідомило, що президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до російського президента Володимира Путіна за військовою допомогою.

За даними видання, Мадуро написав листа Путіну, в якому попросив про допомогу в ремонті радарів і військових літаків, а також можливе постачання ракет. Кремль цей лист не коментував.



Нарощування військової присутності США в Карибському басейні, ймовірно, є найбільшим викликом для Мадуро. З вересня понад десяток ударів США по ймовірних наркоторговцях, які здебільшого відправлялися з берегів Венесуели, забрали життя щонайменше 62 осіб. Адміністрація не надала доказів того, що ці кораблі були причетні до наркоторгівлі, а Мадуро заперечує це. Офіційна позиція Кремля щодо дій Трампа щодо Венесуели залишається відносно стриманою.

Регіональна напруженість загострилася в результаті ударів, а Венесуела заявила, що Сполучені Штати планують повалення президента Ніколаса Мадуро, який звинуватив Вашингтон у «розпалюванні війни».