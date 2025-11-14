Трамп віддав наказ «діяти», Мінвійни розпочало операцію «Південний спис» – Геґсет

Президент США Дональд Трамп віддав наказ «діяти», Міністерство війни розпочало операцію «Південний спис», повідомив міністр війни Піт Геґсет.



«Сьогодні я оголошую про операцію «Південний спис». Ця місія, яку очолюють Об’єднана оперативна група «Південний спис» та Південне командування збройних сил США (SOUTHCOM), захищає нашу Батьківщину, виводить наркотерористів з нашої півкулі та захищає нашу Батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей», – написав він у соцмережі Х.

Ця заява з’явилася після того, як Геґсет, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн та інші високопоставлені військові керівники, за даними ЗМІ, у середу в Білому домі проінформували президента Трампа щодо військових варіантів дій у регіоні, включаючи потенційні наземні удари по Венесуелі.

Раніше цього тижня ударна група авіаносців ВМС США «Джеральд Форд» увійшла до зони відповідальності Південного командування США. Південне командування є основним бойовим підрозділом для операцій у Карибському басейні та Південній Америці. «Форд» приєднується до флотилії есмінців, військових літаків та засобів спеціального призначення, які вже знаходяться в регіоні.

На початку вересня Вашингтон розпочав кампанію ударів, спрямованих проти суден, що нібито займаються контрабандою наркотиків у Карибському басейні та східній частині Тихого океану.

Адміністрація Трампа розглядає невеликі човни як загрозу національній безпеці США через наркотики, які вони нібито перевозять.



