СБУ назвала імена російських командувачів, відповідальних за обстріли правобережжя Херсонщини

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру п’яти російським генералам, які командували масованими обстрілами деокупованої Херсонської області, повідомляє пресслужба відомства 23 липня.

За повідомленням, СБУ зібрала доказову базу на:

екскомандувача угруповання військ «Днєпр» збройних сил РФ генерал-полковника Олега Макаревича (перебував на посаді до осені 2023 року)

начальника штабу-першого заступника командувача угруповання військ «Днєпр» ЗС РФ генерал-майора Володимира Омельяновича

командувача 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту РФ генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва

начальника штабу-першого заступника командувача 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту РФ генерал-майора Віктора Бедрика

начальника ракетних військ та артилерії 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ полковника Миколу Горайчука

«Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді протягом січня-жовтня 2023 року, вони командували артилерійськими ударами по цивільних будівлях правобережжя Херсонської області. За даними слідства, рашисти здійснювали прицільний вогонь по житловій забудові, школах, лікарнях та критичній інфраструктурі», – повідомляє служба.

Російські військові використовували для обстрілів реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та буксировані гаубиці великого калібру.

За даними СБУ, внаслідок атак РФ загинули щонайменше 113 місцевих жителів, серед них – троє дітей. Ще понад 280 людей, разом із неповнолітніми, зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Слідство встановило, що удари здійснювалися з тимчасово окупованих територій лівобережної Херсонщини.





П’ятьом фігурантам повідомили про підозру у воєнних злочинах, які спричинили загибель людей, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Влада деокупованої Херсонщини регулярно повідомляє про російські обстріли та удари безпілотниками, внаслідок яких гинуть і зазнають поранень цивільні.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



