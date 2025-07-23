Прокуратура повідомила про двох загиблих через удар Росії на Херсонщині

Російські військові вранці 23 липня вдарили безпілотником по цивільних у Херсонському районі, повідомляє обласна прокуратура.

За даними відомства, атаки зазнав цивільний автомобіль, який рухався ґрунтовою дорогою між селами Незламне та Ромашкове Херсонського району.

«Внаслідок удару загинули двоє чоловіків віком 44 та 45 років», – повідомляє прокуратура.

Також жінка 83 років та чоловік 58 років зазнали поранень різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



