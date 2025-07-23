Війська РФ вночі вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини, знеструмлена частина споживачів – ОВА

Російські війська вночі завдали ударів по критичній інфраструктурі Сумщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, через атаку знеструмлено частину споживачів Сумського району, на резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти.



Роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти певний час, додав він.

За даними місцевої влади, ввечері 22 липня російські безпілотники атакували Сумську громаду, пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, постраждали двоє людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.