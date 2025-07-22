ОВА: Росія атакувала Суми дронами – є постраждалі, пошкоджена цивільна інфраструктура

Російські безпілотники атакували Сумську громаду 22 липня, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Він уточнив, що були влучання в Ковпаківському районі Сум, пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури:

«Зокрема, вилетіли вікна у навчальному та медичному закладі. Триває обстеження».

Згодом Григоров уточнив, що внаслідок удару постраждали двоє людей, їх госпіталізують. Також пошкоджені дитячий майданчик та вікна багатоповерхівок.

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«Триває обстеження території. На місці події працюють усі служби, постраждалим надається необхідна допомога», – додав голова області.

Армія РФ завдала аіваудару по Сумах увечері 21 липня. Загалом по медичну допомогу зверулися 12 людей, серед поранених – дитина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



