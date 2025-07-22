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Новини | Суспільство

ОВА: Росія атакувала Суми дронами – є постраждалі, пошкоджена цивільна інфраструктура

Зокрема, пошкоджені дитячий майданчик та вікна багатоповерхівок
Зокрема, пошкоджені дитячий майданчик та вікна багатоповерхівок

Російські безпілотники атакували Сумську громаду 22 липня, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Він уточнив, що були влучання в Ковпаківському районі Сум, пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури:

«Зокрема, вилетіли вікна у навчальному та медичному закладі. Триває обстеження».

Згодом Григоров уточнив, що внаслідок удару постраждали двоє людей, їх госпіталізують. Також пошкоджені дитячий майданчик та вікна багатоповерхівок.

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«Триває обстеження території. На місці події працюють усі служби, постраждалим надається необхідна допомога», – додав голова області.

Армія РФ завдала аіваудару по Сумах увечері 21 липня. Загалом по медичну допомогу зверулися 12 людей, серед поранених – дитина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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