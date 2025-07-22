Сили РФ поцілили КАБом у житловий будинок у Краматорську, загинула дитина – влада

Російські війська вночі поцілили КАБом у багатоквартирний житловий будинок у Краматорську, загинула дитина, ще пʼятеро людей постраждали, повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.



«Влучання сталося у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа. Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопець 2015 року народження. Ще пʼятеро осіб постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога», – написав він у фейсбуці.

Також, як повідомлялось, пізно ввечері 21 липня сили РФ вдарили керованими авіабомбами по Сумах, серед поранених є дитина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



