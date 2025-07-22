У Сумах число поранених через авіаудар РФ зросло, серед них є дитина – ДСНС

У Сумах число поранених через російський авіаудар зросло, серед них є дитина, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, поранені троє людей, з них – одна дитина. Загалом за медичною допомогою звернулися 12 людей.

Раніше було відомо про двох госпіталізованих та 12 людей, які звернулися до медиків.



Пізно ввечері 21 липня сили РФ вдарили керованими авіабомбами по місті Суми. Рятувальники врятували двох людей, ліквідували осередки загорянь і обстежили територію. За даними місцевої влади, пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, 18 автомобілів, торговельний центр.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.