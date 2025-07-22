Влада: через удар РФ по Сумах пошкоджені 5 багатоповерхівок, до медиків звернулися 14 людей

Унаслідок російського удару по житловому району Сум пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«До медичного закладу доставили двох мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків. 60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають медичну допомогу. Після удару ворога багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані. Попередньо за допомогою до медиків звернулися 12 людей», – написав він у телеграмі.

За даними місцевої влади, близько 22:30 російські війська завдали удару по території Ковпаківського району Сумської громади.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



