Унаслідок дронової атаки РФ на Сумщині поранені четверо людей – ОВА

Увечері 21 липня російські військові атакували дронами цивільну інфраструктуру Путивльської громади в Сумській області, повідомив голова ОВА Олег Григоров.

«Попередньо постраждали щонайменше четверо людей, серед них п’ятирічний хлопчик. Їм надали необхідну медичну допомогу без госпіталізації. На місці влучання здійнялася пожежа. Триває ліквідація наслідків», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



