Влада: у Слов’янську через російський авіаудар поранені п’ятеро людей

У Слов’янську через російський авіаудар поранені п’ятеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, через атаку РФ пошкоджені п’ять багатоповерхівок, адмінбудівля і 10 автівок.

«Близько 04:40 ворог завдав ударів по житлових кварталах міста.Перше влучання зафіксоване у дорожнє покриття у мікрорайоні Лісний. Друге сталося в центрі міста», – йдеться у повідомленні місцевої військової адміністрації.

Також обласна влада повідомляла, що російські війська вночі поцілили КАБом у багатоквартирний житловий будинок у Краматорську – загинула дитина, ще п’ятеро людей постраждали.

Раніше Донецька ОВА повідомила Радіо Свобода, що на території Донецької області під російською окупацією перебувають 837 населених пунктів (447 із них – від 2014 року), орієнтовна площа тимчасово окупованої території Донеччини складає 66,7 %.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



