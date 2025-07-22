Прокуратура: через російський обстріл загинув житель села в Херсонському районі

Російська армія вранці 22 липня обстріляла з артилерії село Садове Херсонського району, повідомляє обласна прокуратура.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

«Травми, несумісні з життям, отримав 52-річний місцевий житель, який в момент обстрілу перебував на подвір’ї», – йдеться в повідомленні.

Раніше у вівторок обласна військова адміністрація повідомляла про поранення трьох людей на Херсонщині. Зокрема, 54-річний чоловік і 55-річна жінка постраждали внаслідок російської атаки на Херсон.

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Ще одна жінка в селі Червоний Маяк постраждала, наступивши на російську протипіхотну міну «пелюсток»: вона зазнала вибухової травми, ампутації стопи та уламкових поранень. Її госпіталізували в тяжкому стані.

За даними обласної влади, напередодні внаслідок російської агресії на Херсонщині були поранені семеро людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



