Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

На Херсонщині через атаку російських дронів постраждали двоє дітей – ОВА

Медики надали допомогу дітям на місці. Ілюстративне фото
Медики надали допомогу дітям на місці. Ілюстративне фото

На Херсонщині через атаку російських дронів постраждали двоє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Цієї ночі росіяни атакували з БпЛА двох дітей у селі Зорівка Білозерської громади. Під ворожий удар потрапили хлопчик та дівчинка, яким по 13 років. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми», – написав він у телеграмі.

За його словами, медики надали допомогу дітям на місці.

Як повідомляла місцева влада, 9 липня на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського БпЛА «Молнія» загинув однорічний хлопчик, а його бабуся отримала поранення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG