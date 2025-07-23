На Херсонщині через атаку російських дронів постраждали двоє дітей – ОВА

На Херсонщині через атаку російських дронів постраждали двоє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Цієї ночі росіяни атакували з БпЛА двох дітей у селі Зорівка Білозерської громади. Під ворожий удар потрапили хлопчик та дівчинка, яким по 13 років. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми», – написав він у телеграмі.

За його словами, медики надали допомогу дітям на місці.

Як повідомляла місцева влада, 9 липня на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського БпЛА «Молнія» загинув однорічний хлопчик, а його бабуся отримала поранення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



