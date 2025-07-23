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Новини | Події

«Укрзалізниця» заявила про пошкодження своєї енергетичної інфраструктури через атаку РФ

За даними «Укрзалізниці», внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав
За даними «Укрзалізниці», внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав

Енергетична інфраструктура «Укрзалізниці» зазнала цілеспрямованої атаки російських ударних ударних дронів, повідомляє у телеграмі пресслужба компанії.

Зазначається, що пошкоджені об’єкти у Сумській та Полтавській областях.

«Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих – тривають ремонтні роботи. Рух поїздів здійснюється за графіком», – йдеться у повідомленні.

За даними «Укрзалізниці», внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав.

Раніше місцева влада повідомила, що російські війська вночі завдали ударів по критичній інфраструктурі Сумщини – було знеструмлено частину споживачів Сумського району, на резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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