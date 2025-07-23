Нічна атака РФ: у Кривому Розі є влучання, пошкоджене промислове підприємство – Лисак

Російські дрони вночі атакували Дніпропетровщину, у Кривому Розі є влучання, пошкоджене промислове підприємство, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Сталися й влучання. У Кривому Розі частково зруйнований приватний будинок, ще 4 – пошкоджені. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, приватне підприємство і сонячні панелі – вогонь загасили. Понівечене й промислове підприємство», – написав він у телеграмі.

За його словами, у Синельниківському районі пошкоджене фермерське господарство – потрощена сільськогосподарська техніка. Він додав, що через удар РФ також виникла пожежа, пошкоджені магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури і адмінбудівля.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.