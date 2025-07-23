Прокудін: у Херсоні через удар РФ загинула жінка

Через російський удар по Херсону загинула жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Росіяни вбили жінку у Дніпровському районі Херсона. Через черговий ворожий обстріл смертельні поранення дістала 66-річна херсонка», – написав він у телеграмі.

За його даними, на Херсонщині минулої доби через російську агресію загинула людина, ще 9 – зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



