США збільшили винагороду за арешт Мадуро до 50 мільйонів доларів

Сполучені Штати Америки пропонують винагороду в 50 мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро, заявила 7 серпня міністерка юстиції США Пем Бонді.

У відео, опублікованому на X, Бонді звинуватила Мадуро у співпраці з угрупованнями Трен де Арагуа і картель Сіналоа і назвала його одним із найбільших наркоторговців у світі і загрозою для нацбезпеки США.

«Тому ми подвоїли винагороду», – наголосила Бонді.

Раніше США пропонували винагороду в розмірі 25 мільйонів доларів за інформацію про Мадуро.

Влада Венесуели поки не коментувала заяву міністерки юстиції США.

На початку цього року Ніколас Мадуро склав присягу президента Венесуели. Перед цим у липні за результатами виборів Національна виборча рада Венесуели оголосила про переобрання Мадуро на третій шестирічний термін.

Опозиція оприлюднила протоколи підрахунку голосів на виборчих дільницях, перевірені незалежними спостерігачами, які показали, що переміг опозиційний кандидатаЕдмундо Гонсалес.

1 серпня минулого року США визнали Гонсалеса переможцем виборів попри те, що виборчі органи Венесуели оголосили перемогу Мадуро.

20 вересня 2024 року Європарламент визнав Едмундо Гонсалеса обраним президентом Венесуели й засудив Ніколаса Мадуро за фальсифікацію виборів і порушення прав людини.

Мадуро відкинув міжнародну критику й сумніви щодо результатів виборів, стверджуючи, що Венесуела була об’єктом спроби «державного перевороту» «фашистського і контрреволюційного» характеру.

Ніколас Мадуро перебуває при владі з 2013 року. Тоді він став наступником попереднього президента Уго Чавеса, який також належав до соціалістичної партії PSUV. Мадуро підтримує добрі стосунки з Москвою.