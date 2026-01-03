Мадуро захоплений і вивезений із Венесуели – Трамп

Військові Сполучених Штатів захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, повідомив 3 січня президент США Дональд Трамп.

«Сполучені Штати Америки успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни. Цю операцію було проведено спільно з правоохоронними органами США», – написав Дональд Трамп у власній мережі Truth Social, не навівши інших подробиць.

Деталі будуть оприлюднені на пресконфереції, яка о 18:00 за Києвом відбудеться в резиденції Мар-а-Лаго, уточнив американський лідер.

Раніше 3 січня зі столиці Венесуели Каракаса та інших міст країни надійшли повідомлення про повітряні удари.

Президент США Дональд Трамп неодноразово попереджав, що Сполучені Штати готуються вдатися до нових заходів проти ймовірних мереж наркоторгівлі у Венесуелі та що удари на суходолі розпочнуться «незабаром».

Ніколас Мадуро – авторитарний наступник лівого президента Уго Чавеса. Опозиція та правозахисні організації звинувачують його режим у фальсифікаціях на виборах та порушеннях прав людини.