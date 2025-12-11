Нобелівська лауреатка з Венесуели Марія Мачадо таємно приїхала до Осло

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо, якій цього року Нобелівський комітет присудив премію миру, приїхала до Осло і в ніч проти 11 грудня з’явилася на публіці.

Мачадо прибула до норвезької столиці через кілька годин після церемонії вручення Нобелівської премії миру. 10 грудня її нагородили заочно, від її імені нагороду у мерії прийняла дочка Ана Коріна Соса Мачадо.

На відеозаписі, показаному рано вранці в четвер, Марія Коріна Мачадо з’являється на балконі готелю, а потім вітає прихильників, що зібралися поблизу. Вони виконали національний гімн Венесуели і скандували «Libertad, libertad! («Воля»)».

Це була перша поява Мачадо на публіці від січня. У розмові з Бі-Бі-Сі опозиціонерка, яка у Венесуелі переховувалася кілька місяців, заявила, що чудово розуміє ризики, на які вона йде, вирушивши до Норвегії.

Також у розмові з журналістами Мачадо сказала, що планує привезти нагороду до Венесуели, але не уточнила, коли саме туди повернеться.

«Я приїхала отримати премію від імені венесуельського народу і поверну її до Венесуели в певний момент. Звичайно, я не скажу, коли це буде», – заявила Марія Коріна Мачадо.

58-річна опозиціонерка здійснила таємну поїздку, незважаючи на заборону на виїзд і погрозу з боку венесуельського уряду оголосити її втікачкою.

Уряд Венесуели розкритикував церемонію вручення Нобелівської премії, назвавши її політичним трюком.

Ім’я лауреата Нобелівської премії миру за 2025 рік оголосили 10 жовтня.

Нагороду присудили Марії Мачадо з формулюванням «за невпинну роботу із захисту демократичних прав народу Венесуели і боротьбу за досягнення справедливого й мирного переходу від диктатури до демократії».

Мачадо – колишня депутатка венесуельського парламенту. Вона була однією з ключових фігур масових протестів у країні у 2014 році. У серпні 2024 року її не допустили до президентських виборів.

Мачадо підтримала виборчу кампанію іншого опозиційного кандидата Едмунда Гонсалеса, якого критики нинішньої влади Венесуели і низка закордонних урядів вважають законним переможцем президентських виборів.

Офіційно у Венесуелі оголосили про переобрання президентом авторитарного лідера Ніколаса Мадуро, незважаючи на широко поширені звинувачення у фальсифікаціях. У січні Мачадо затримували перед інавгурацією Мадуро.