Соратник Мадуро вимагає позбавити громадянства нобелівську лавреатку Мачадо та інших опозиціонерів

У Венесуелі соратник президента Мадуро Луїс Ратті вимагає від Верховного суду позбавити громадянства лідерів опозиції, включно з лавреаткою Нобелівської премії миру Марією Коріною Мачадо, кандидатом від опозиції на торішніх виборах президента Едмундо Гонсалесом та колишнім лідером опозиції Хуаном Гуайдо, а також щонайменше п’ятьох журналістів.

Зробити це Ратті пропонує на підставі «нелюбові» опозиціонерів до країни, також він звинувачує Мачадо та інших опозиціонерів у співпраці з іноземними державами, цитує заяви політика Вloomberg. Ратті вже подав відповідну заяву про позбавлення цих людей громадянства до Верховного суду Венесуели.

Ратті – підприємець і пастор Євангелічної церкви. Він кілька разів балотувався на виборах у Венесуелі як до парламенту, так і на президентських виборах 2018 та 2024 років. Він прихильник ідей померлого експрезидента Уго Чавеса і близький соратник чинного президента Ніколаса Мадуро.

Конституція Венесуели містить положення, що ті, хто є венесуельцями за народженням, не можуть бути позбавлені громадянства. Експерти вже порівняли пропозиції Ратті з політикою нікарагуанського лідера Даніеля Ортеги, який позбавляв громадянства опозиціонерів та правозахисників.

Мачадо отримала Нобелівську премію восени 2025 року – «за невпинну роботу в просуванні демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за справедливий та мирний перехід від диктатури до демократії». Вона була кандидаткою від опозиції на виборах президента 2024 року, але влада зняла її з виборів, після чого її місце зайняв Едмундо Гонсалес. Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро за підсумками тих виборів знову оголосив про свою перемогу, але ООН, Європарламент та Держдепартамент США визнали обраним президентом Венесуели саме Гонсалеса.

За винятком Мачадо, більшість людей зі списку Ратті зараз живуть у вигнанні, включно з Гонсалесом. Мачадо перебуває в країні, але переховується, влада Венесуели забрала у неї паспорт.