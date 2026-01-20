Хто випалив «слава россии» на животі українського полоненого? (розслідування)

Влітку 2025 року фото з випаленим написом «слава россии» та літерою Z на тілі українського військового Андрія Переверзєва, який повернувся з полону, облетіло весь світ.

Про обставини, як знущальний напис з'явився на животі військовополоненого, було відомо небагато. Він сам розповів, що чув, як медперсонал між собою говорив, що операцію, після якої залишилися такі шрами, проводив російський лікар. Український медик, який нині допомагає Переверзєву позбутися цих рубців, вважає, що це був «подарунок від хірурга».

«Схеми» (проєкт Радіо Свобода) взялися встановити, хто і де міг це зробити з українським військовим.

Відновлюючи хронологію подій зими 2024-го року, журналістам вдалося з'ясувати, в якій саме лікарні Донецька Переверзєва оперували після поранення і захоплення в полон та ідентифікувати її персонал. А найважливіше – виявити знахідки, які вказують, що оперувати (а відповідно і залишити напис) могли конкретні російські хірурги.

«Заб’єш наколкою»

Андрій Переверзєв розповідає, що долучився до війська у 2023 році. Відтоді і до початку 2024-го він, як боєць 79-ої окремої десантно-штурмової бригади разом з побратимами тримали оборону на Донеччині, на Покровському напрямку.

За його словами, двічі за час служби отримав поранення: спочатку потрапив під удар російського дрона, а згодом отримав контузію під час обстрілів. Обидва рази, відновившись, повертався на фронт.

Російські війська протягом тривалого часу активно намагалися вибити підрозділ Андрія з позицій поблизу Новомихайлівки, де вони стояли. Тривали запеклі бої.

«Зранку найбільш жорстко було, нам навіть не давали перекурити, води попити. Постійно піхота йшла. Нам треба було не пропустити, ми постійно їх відстрілювали. Бувало таке, що поки одну сторону відбиваємо, вони з іншої ближче підійшли», – згадує Переверзєв.

Згодом у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими та самій бригаді повідомили:

«23.02.2024 близько 22:30 внаслідок штурмових дій противника позиція перестала виходити на зв'язок. Позиція була захоплена противником»

За словами Переверзєва, його взяли в полон після того, як по їхній позиції відпрацював російський танк і зайшла піхота. Українських бійців почали закидати гранатами.

«Прямо мені під дупу в бліндаж залетіла (граната – ред.). У мене загорілася нога, я почав гасити. І поки воно горіло в нас у бліндажі, я подивився на побратимів. Один упав одразу, я зрозумів, що «200» (загинув – ред.). І другий, який поруч – ми ще перестрілювалися, мінялися – я дивлюся, а він вже лежить мертвий. Я втратив свідомість», – розповів Переверзєв.

Андрій пригадує, що пораненого його евакуювали представники угруповання «ДНР» – це зрозумів за вимовою – а потім його перевезли до окупованого Донецька. «На підвал».

– Я просив, щоб вони мене добили. Щоб я з пацанами залишився тут. Вони кажуть: «Ні, ми заберемо тебе, за тебе отримаємо премію і відпустку», – сказав Переверзєв.

– Як за полоненого? – уточнила журналістка «Схем».

– Так.

На кожному етапі цього шляху Андрія били й допитували. Через тяжкі травми та значну втрату крові він неодноразово втрачав свідомість, на короткий час приходив до тями і знову непритомнів.

«У мене вся ліва сторона в уламках, опік ноги, розірвана ліва сідниця, у ній багато уламків. У хребті багато уламків. Розірвало мені пряму кишку, частину видалили. Розірвало сечовипускальний канал, сечовий міхур. І уламки мені прямо в живіт позалітали», – розповів Андрій Переверзєв.

Після підвалів українського військового доправили, як пригадує сам, до однієї з донецьких лікарень, де йому терміново зробили операцію.

Той день він майже не пам’ятає: зранку його привезли із зав’язаними очима та руками на територію медзакладу та завели до операційної. Там була лише медсестра, яка ввела анестезію, і він «відключився».

«Зробили операцію. Потім на каталці відвезли мене в реанімацію. Ще дві доби я лежав в реанімації. Прийшли, зробили перев’язку. Потім зайшла санітарка. Вона мені каже: «Та не переживай. Приїдеш додому – або виведеш, або наколкою заб’єш». Я тоді взагалі не зрозумів, про що вона говорить. І я вперше побачив це через тиждень. Коли мене вже перевели в палату. Підняв голову з подушки, просто щоб подивитись, що в мене з животом. Я подивився і просто ошалів», – розповідав Андрій в інтерв’ю United24.

ДОКТМО

«Схеми» вирішили відновити хронологію подій того часу: встановити, де саме українського військового прооперували, після чого у нього з’явився такий шрам.

Відправною точкою для журналістів став саме медзаклад.

Назву лікарні в окупованому Донецьку – куди Андрія привезли після поранення, захоплення в полон та підвалів – називає він сам. Почув від медпрацівників.

А «Схеми» змогли додатково підтвердити. Мова про «Донецьке клінічне територіальне медичне об'єднання» – скорочено ДОКТМО.

Після операції і перебування в реанімації Андрія перевели у відділення проктології. Він запам'ятав, що це було на шостому поверсі у загальному восьмиповерховому корпусі.

В окупованому Донецьку журналісти знайшли тільки один медзаклад, на території якого є корпус з восьми поверхів – з відповідним відділенням на шостому. У згаданому ДОКТМО.

«Схеми» вирахували, який вид з вікна міг бачити військовий, коли перебував у відділенні на шостому поверсі лікарні – і показали йому. Він підтвердив: це там.

ДОКТМО – це найбільша та найвідоміша лікарня окупованого Донбасу. Тут 14 корпусів і працює майже 2500 працівників.

Із кінця 1990-х (з невеликою перервою – ред.) її очолювала Тетяна Бахтєєва, соратниця Януковича і колишня депутатка від «Партії регіонів», а згодом і «Опозиційного блоку».

У 2014-му, під час окупації Донецька, цю лікарню захопили однією з перших. Тут облаштували військовий шпиталь так званої «ДНР». Там також утримували й поранених українських військових, зокрема, захисників Донецького аеропорту.

З того часу лікарня продовжила роботу під контролем окупаційної адміністрації. Медики отримали російські паспорти. Дехто з них вступив до провладної партії «Єдина Росія» і почав брати участь у заходах на підтримку Росії.

У 2023 році, після початку повномасштабного вторгнення, лікарню з ДОКТМО перейменували у «Республіканську клінічну лікарню імені М. І. Калініна». Сюди ще частіше почали приїжджати з виступами на камеру російські політики та артисти.

Частина медиків цієї донецької лікарні приєдналась до так званої «СВО», інші – залишились лікувати російських військових. Чим особисто хвалився Володимиру Путіну влітку 2025-го директор лікарні Іван Плахотніков: «600 ліжок зарезервували, активно надається допомога постраждалим і учасникам «СВО».

«Друзі медицини Донбасу»

Спогади колишнього полоненого стали для журналістів відправною точкою і в пошуку лікаря, який залишив йому такий напис на тілі. Він розповів, що чув, як медсестри – вже в другій лікарні Донецька, куди його потім перевезли – між собою говорили, що операцію йому проводив російський лікар.

«Це те, що я чув ще в 15-й лікарні. Вона сказала, що це був москвич чи росіянин», – розповів Переверзєв.

Ще одна зачіпка – найімовірніше, напис зробив саме оперуючий хірург, а не будь-хто інший з медперсоналу. Адже напис зроблений з правого боку, з якого працює зазвичай лікар, і спеціальним медичним інструментом.

«Це міг бути звичайний електрокоагулятор, міг бути радіоніж. Тепер все складаємо логічно до купи: маємо праву сторону, з якої стоїть оперуючий хірург, маємо те, що пацієнта ніхто просто так не залишить під наркозом. Закінчилась операція, анестезіолог починає виводити з наркозу», – розповідає лікар-дерматолог Олександр Туркевич.

Туркевич в межах проєкту «Неопалимі» допомагає Андрію та іншим українським бійцям позбутися шрамів.

«Напис зроблений практично ідеально рівно. Більше того, видно, що коли починали, натхнення було більше, ніж коли закінчували. Він мав бути в достатньо глибокому наркозі, щоб взагалі нічого не відчувати. Що добре, бо він не мучився», – каже Туркевич.

Тож «Схеми» вирішили з’ясувати, які російські хірурги навідувались до донецької лікарні і працювали там у період, коли Андрію Переверзєву зробили основну операцію.

Російські медики з’явилися у донецькій лікарні вже у перші тижні повномасштабного вторгнення.

Аналіз сторінок лікарні в соцмережах і сюжетів на місцевих каналах показав, що з часом ці візити стали регулярними – у медзакладі на постійній основі почала працювати група російських лікарів з різних регіонів РФ – під назвою «Друзі медицини Донбасу». Як вони самі зазначають, це – «добровільна спільнота лікарів, яка утворилась з перших днів «СВО», вони їздять на окуповані території на добровільних засадах.

Їхнє пояснення регулярних поїздок на окупований Донбас доволі типове – вони називають український регіон «частиною Росії».

Російські лікарі почали привозити так звану «гуманітарну допомогу» та проводити майстер-класи з надання медичної допомоги. Але ключове – вони стали проводити операції в лікарнях Донбасу, зокрема й у ДОКТМО.

Вони відкрито розповідають, що оперують і поранених українських військових.

З такими обмовками:

«Я був не підготовлений до тієї реакції, коли до мене привезуть людину, яка цілеспрямовано хоче нас знищити. І що мені потрібно буде надавати їй медичну допомогу», – розповідав російський хірург-травматолог Борис Сиченіков.

За таку діяльність російських лікарів неодноразово нагороджувало керівництво так званої «республіки», зокрема Денис Пушилін.

Серед них журналісти встановили центральних осіб – фактично основу цього російського медичного «десанту».

Ініціатором його створення став московський хірург калмицького походження Бадма Башанкаєв.

Медик за професійною освітою Башанкаєв проходив стажування у Німеччині та США, популяризував західні стандарти медицини.

У 2021 році Башанкаєв став депутатом «Єдиної Росії» від Калмикії у Держдумі РФ і отримав посаду у комітеті з охорони здоров’я. З того часу змінилась і його публічна риторика: після початку повномасштабного вторгнення він відкрито підтримав агресію Росії.

Наприклад, ось так, використовуючи медичну термінологію, він висловився щодо так званої «СВО»:

«Якщо взялися оперувати гнійний абсцес, то треба його широко дренувати, дати відтік зміненим хворим тканинам, кілька десятків перев’язок і рана впевнено загоїться. Якщо користуватися напівзаходами й примочками, то абсцес буде хронічний, а це іноді вбиває».

Через це він майже одразу потрапив під українські санкції, а згодом і під міжнародні: зокрема, США, Європейського союзу, Великобританії. В Україні проти нього в тому ж 2022 році також відкрили справу – за посягання на територіальну цілісність – повідомили про підозру та оголосили у розшук.

Але лікаря-депутата, схоже, це не зупинило: наприкінці жовтня 2022 року Башанкаєв мобілізувався. І вирушив до Донецька, до лікарні ДОКТМО – оперувати.

Вже за 5 місяців Башанкаєв демобілізувався. Але продовжив проводити операції у донецькій лікарні – як хірург, та виступати – як депутат Держдуми РФ.

«Треба врятувати – врятуємо. Все. І між собою говоримо – хоч це «ЗСУшник» – робота однакова. Жодних утисків або якихось там «давайте у нього в животі серветку «забудемо»», – казав Башанкаєв в одному з інтерв'ю.

Краснодарські хірурги

Башанкаєв, як засновник так званої групи «Друзі медицини Донбасу», вивів журналістів на інших російських лікарів.

24 лютого 2024-го року, у день проведення операції Андрію – це субота, Башанкаєв публікує черговий допис на підтримку так званої «СВО». Додає старі фото, зроблені на окупованій території Донбасу в перші тижні 2022 року, зазначаючи, що Донецьк для нього став «вже рідним». На світлинах поруч із ним – лікарі з групи «Друзі медицини Донбасу».

Того ж дня Башанкаєв публікує ще один допис, у якому позначає двох російських лікарів з цієї групи: хірургів з Краснодару Юрія Кузнєцова та Андрія Крячка.

«… у свої вихідні дні знову в Донецьку з гуманітарною допомогою. Це вже 4 поїздка тільки за цей рік», – підписує він світлину.

На ній – Юрій Кузнєцов, абдомінальний хірург (лікар, який оперує органи черевної порожнини), та хірург-проктолог Андрій Крячко.

Обидва працюють в одній краснодарській лікарні та часто проводять спільні операції.

Як і Башанкаєв, ці лікарі охоче носять одяг із Z-символікою або написом «команда Путіна». Допомагають технікою російським військовим, постять світлини з зображенням Сталіна та згадують про «дні військової слави».

У донецьку лікарню краснодарські хірурги почали приїжджати вже через пів року з початку повномасштабного вторгнення. Як кажуть самі: за запрошенням Башанкаєва. І регулярно проводити там операції. При чому часто – одним днем.

«От і підходить наше чергове відрядження до завершення. З відчуттям виконаного обов’язку ми повертаємося до міста Краснодар. Було виконано низку оперативних втручань, надано допомогу пораненим. Побували як у польових госпіталях, так і в нашому улюбленому ДОКТМО», – писав Кузнєцов у своєму телеграм-каналі.

Його колега Андрій Крячко також часто публікує фото та відео з операційної донецької лікарні.

Зрештою, «Схеми» знайшли в їхніх соцмережах ключове: пости за 24 лютого 2024 року – тобто наступного дня після захоплення у полон Переверзєва, за даними його підрозділу. І того дня, коли йому, вочевидь, зробили операцію і залишили знущальний напис «слава россии».

На фото Кузнєцов та Крячко розвантажують гуманітарну допомогу біля хірургічного корпусу ДОКТМО, заносять вантаж усередину та позують з на той момент заступником директора лікарні Іваном Плахотніковим в його кабінеті.

«Святкові вихідні минули дуже насичено – з надійним товаришем Андрієм Крячком з’їздили на Донбас, відвезли гуманітарну допомогу, допомогли колегам-хірургам, підтримали бійців на передовій і привітали всіх зі святом 23 лютого», – пише в той день Кузнєцов.

«Цей день ми з колегою і товаришем Юрієм Сергійовичем Кузнецовим проводимо на фронті. Приїхали, щоб допомогти військовим хірургам, бійцям і всім, хто поділяє нашу позицію щодо миру в усьому світі», – розповідає в соцмережах Крячко.

Звісно, дата публікації в соцмережах – далеко не завжди надійний доказ. Адже фото могли бути зроблені раніше, але опубліковані іншого дня.

Якщо подивитись метадані опублікованого Юрієм Кузнєцовим відео в телеграмі, то зазначена дата його створення – 24 лютого 2024 року, о 15:43 – тобто за дві години до публікації. Метадані можна змінювати, але журналісти знайшли додаткові підтвердження, що краснодарські лікарі були у Донецьку у той період.

Як свідчать дані перетину кордону хірурга Андрія Крячка, які «Схеми» отримали за допомогою джерел із доступом до такої інформації, 24 лютого 2024-го року він заїхав на окуповану територію України.

Крім того, на одній зі світлин, зробленій у кабінеті на той момент заступника директора лікарні Івана Плахотнікова, видно календар із позначкою. Схоже, це субота, та ймовірно, 24 лютого 2024-го року.

Ще одна зачіпка: на світлині хірурга Кузнєцова з цієї поїздки за той день видно військову евакуаційну автівку УАЗ з позначкою «300» – в такій окупанти зазвичай перевозять поранених.

«Схеми» показали цю світлину Андрію, і він підтвердив, що саме на такій машині його в той день доправили до лікарні.

Зрештою, саме 24 лютого є символічною датою для Росії – як день широкомасштабного наступу на українські території.

Тож, скоріш за все, написи з воєнним гаслом «слава россии» та літерою Z з’явились саме цього дня на тілі українського бранця невипадково.

– Як ви думаєте, яка була мотивація у російського лікаря? – запитала журналістка «Схем» в Андрія Переверзєва.

– Просто познущатися. Я так думаю. Типу «виживе – нехай живе і пам’ятає все життя».

«Схеми» зв'язалися із російськими хірургами. Андрій Крячко та Бадма Башанкаєв журналістам поки не відповіли.

Ось як відреагував Юрій Кузнєцов.

– 24 лютого 2024 року ви були в Донецьку, в лікарні імені Калініна (ДОКТМО). Того дня ви разом з колегою Андрієм Крячком провели операцію українському військовополоненому Андрію Переверзєву, під час якої на його тілі з’явився напис «слава россии»? – запитала в нього журналістка «Схем».

– Взагалі такого нічого не було. Звідки ви це взяли? – відповів Кузнєцов.

– Ви того дня перебували в тому самому корпусі, ви приїхали разом зі своїм колегою з Краснодару.

– Повна нісенітниця. Узагалі нісенітниця. По-перше, 24 лютого 2024 року мене там не було, і мого Андрія Крячка. Раз.

– Юрію, я відкриваю ваш телеграм-канал і знаходжу допис за 24 лютого 2024 року, де ви фотографуєтеся…

– Але ж це не означає, що я 24 лютого там був, ви розумієте? Ми не можемо викладати допис у той самий день.

У розмові з російським хірургом журналісти згадали про фото у кабінеті Плахотнікова, календар на стіні та дані про перетин кордону його колеги.

– Такого взагалі не було. Я ніякого Андрія Переверзєва навіть в очі не знаю. Пораненого не оперував там, – сказав Кузнєцов.

– Ви ж постійно там оперуєте. А чому саме Андрія – ні...

– 24 лютого поїхали, ми гуманітарну допомогу привезли просто, і все. Ми навіть не оперували.

– У вас у дописі сказано, що ви допомогли хірургам.

– Допомога хірургам була консультативною. Ми нікого не оперували.

– Просто 10 хвилин тому ви сказали, що вас там взагалі не було, а зараз ви говорите, що були там з гуманітарною допомогою.

– Але не 24 лютого.

– Якщо ви були 24 лютого не в лікарні імені Калініна, то можете сказати, де ви були?

– Ні.

– Чому?

– Це особиста інформація моя.

Медсестра та інший персонал лікарні

«Схеми» також змогли ідентифікувати медсестру з відділення проктології, про яку згадував в інтерв’ю український боєць. Та, яка першою звернула увагу Переверзєва на шрами і казала йому: «Та не переживай. Приїдеш додому – або виведеш, або наколкою заб’єш». Військовий впізнав її, коли журналісти показали йому фото.

Це – 43-річна Тетяна Трегулова, уродженка Донецька. Найімовірніше працює у ДОКТМО з початку 2000-х.

У соцмережах – підтримує окупаційні війська: в тіктоці має нікнейм «dnr628», а в телеграмі підписана на проросійські паблики «Група Вагнера» та «SпeцVоенкорZ». Вже під час окупації Донбасу, відповідно до даних з російських витоків, отримала паспорт РФ.

«Схеми» додзвонились до медсестри і запитали, чи відомо їй щось про те, хто саме залишив українському полоненому такий знущальний напис?

– Я нічого з цього приводу сказати не можу, тому що я не володію такою інформацією. Коли я прийшла на зміну, я робила йому перев’язку. Звісно, я це бачила. Але у нас зібрання було з цього приводу, і, якби, розповсюджуватися про це взагалі не варто було, нас попередили: що, як би там не було, медики – поза політикою, – сказала Трегулова.

– Як ви думаєте, чи міг такий напис зробити місцевий, донецький лікар? – запитала журналістка «Схем».

– Я взагалі не знаю, як таке можна зробити. Для мене це дико.

– Дивіться, його привезли до лікарні у суботу. Наскільки я розумію, у суботу проводять ургентні операції, і, найімовірніше, там була невелика хірургічна бригада, і за моєю логікою, як я розумію, тому долучилися російські лікарі.

– У нас, так, дуже часто просто багато пацієнтів надходить, і, цілком імовірно, що не вистачало рук.

У коментарі «Схемам» колишній лікар ДОКТМО Ігор Кір’яненко, який сім років провів у російському полоні і вийшов у серпні 2025 року, також висловив думку, що такий напис українському бійцю залишили, швидше за все, російські лікарі. Донецькі медики, вважає, навряд би так вчинили.

На думку лікаря-дерматолога Олександра Туркевича, який нині працює з Андрієм Переверзєвим, інші учасники операції не могли не помітити, що робить хірург:

«Якщо вони не помічають, хто що робить, то вони дуже швидко вилітають з бригади. Це навіть за нормальних умов. Це команда, яка має працювати злагоджено. Тому без шансів. Зробити вигляд, що не помічають, могли. Не помітити – не могли»

Саме тому в цьому розслідуванні «Схеми» вирішили також назвати імена й інших лікарів, які могли бути присутніми під час операції Андрія або очолювали відділення донецької лікарні, де він утримувався.

Це, зокрема, завідувачі двох хірургічних відділень – Олександр Шаталов (відділення №1) та Нікос Єнгенов (№2), урологічного – Валентин Кобець, реанімаційного – Наталія Толстова та проктологічного – Олександр Борота.

Останній, Олександр Борота – це лікар, який згодом додатково оперував Переверзєва, він його впізнав на фото. І це той лікар, якого нахвалював Бадма Башанкаєв.

Ще один медик, якого запам’ятав колишній бранець – це проктолог Валентин Волков, який займався лікуванням Переверзєва після операції.

«Вони ходили один до одного, розповідали. Приходили фотографувати. І просто сміялися. Було по їхніх обличчях видно, що вони знають, хто це зробив. Знає вся лікарня, весь персонал знає», – згадує Переверзєв.

«Схеми» зв’язались з лікарями Волковим та Боротою.

– Що вам відомо про цей випадок? – запитала журналістка «Схем» у Валентина Волкова.

– Нічого, – відповів він.

– Але ви ж лікували, бачили рану?

– Ну, лікували, так, рана як рана була. Ці питання треба ставити не мені, ставте їх нашому керівництву. Я не знаю, звідки там з’явилися якісь написи.

– А ви самі вважаєте, що це воєнний злочин?

– Я не знаю, що це. Ще раз – звідки воно в нього з’явилося, хто це зробив, як це було зроблено. Ви так усе просто розмірковуєте – воєнний, не воєнний. А може, це не воєнний злочин? Може, це взагалі не злочин? Хто знає, як він (напис – ред.) міг в нього з’явитися.

– Перед тим, як потрапити до вас, у проктологічне відділення, військовому зробили операцію, під час якої випалили на тілі напис «слава россии». Наскільки нам відомо – ви робили йому повторну операцію, коригувальну, скажімо так, – сказала журналістка «Схем» Олександру Бороті.

– Я зараз навряд чи згадаю цей випадок, у нас проходить дуже багато пацієнтів, тому не відповім. Вибачте.

– Тобто, ви не згадаєте випадок, коли на тілі українського військовополоненого випалили слова «слава россии»?

– Ну, мабуть, так.

У цьому розслідуванні «Схеми» називають імена і керівництва лікарні.

Це згаданий раніше Іван Плахотніков, з 2024-го року директор і головний лікар; його заступник з хірургічної роботи Денис Ступаченко. Ще дві заступниці Плахотнікова – Ірина Мільнер та Наталія Момот.

Саме Наталія Момот, зокрема, очолювала ДОКТМО після вторгнення Росії ще у 2014-му році – і до 2024-го. Вона ж – колишня помічниця депутатки Тетяни Бахтєєвої, яка до Момот довгі роки керувала донецькою лікарнею.

Нинішній директор Іван Плохотников та його заступниця Наталя Момот на дзвінки журналістів не відповіли.

Після полону

У травні цього року, після підвалів, донецьких лікарень, операцій, знущальних написів на тілі, ув’язнення у колонії в окупованому місті Чистякове на Донеччині, Андрія Переверзєва нарешті звільнили з полону – в межах великого обміну «тисяча на тисячу».

Весь цей час, згадує, його тримала обіцянка доньці: «Коли після першого поранення я йшов, я пообіцяв, що повернуся».

Зараз він – на реабілітації. Намагається відновитися як фізично, так і морально.

«Це було зроблено тільки тому, що Андрій – українець і воїн українських Збройних сил. Тобто це – геноцид за національною ознакою і це є військовий злочин», – вважає лікар Туркевич.

А як це кваліфікують українські правоохоронці?

«Розпочато кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження щодо Андрія Переверзєва. Це, безперечно, один з таких найзухваліших злочинів, які вчинялися під час повномасштабного вторгнення щодо військовополонених. Під час перебування Андрія в лікувальному закладі туди не було доступу сторонніх осіб і люди, які проводили це хірургічне втручання, достеменно знали про те, що це військовополонений, про те, що він має гарантії, визначені йому Женевськими конвенціями.

Тому тут, очевидно, є зв'язок зі збройним конфліктом, що дає підстави віднести це до воєнних злочинів. Ми будемо здійснювати досудове розслідування до того часу, доки цих осіб не буде притягнуто до відповідальності. І я переконаний, що це відбудеться», – сказав керівник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Тарас Семків.

За його словами, викладені у цьому журналістському розслідуванні дані будуть долучені до матеріалів кримінального провадження.

Якщо ви володієте додатковими даними щодо цієї історії – напишіть «Схемам» на електронну пошту radiosvoboda@rferl.org.