Нобелівську премію миру отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо

Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити премію миру 2025 року Марії Коріні Мачадо за її «невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії».

Як зазначає Нобелівський комітет, як лідер демократичного руху у Венесуелі, Марія Коріна Мачадо є одним із найвидатніших прикладів громадянської мужності в Латинській Америці останнім часом.

«Марія Коріна Мачадо відповідає всім трьом критеріям, зазначеним у заповіті Альфреда Нобеля щодо вибору лауреата премії миру. Вона об’єднала опозицію своєї країни. Вона ніколи не вагалася у своєму опорі мілітаризації венесуельського суспільства. Вона непохитно підтримувала мирний перехід до демократії. Марія Коріна Мачадо довела, що інструменти демократії є також інструментами миру. Вона втілює надію на інше майбутнє, де основні права громадян захищені, а їхні голоси почуті. У цьому майбутньому люди нарешті зможуть вільно жити в мирі», – йдеться у заяві комітету.

У липні прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу офіційно запропонував висунути президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Також це пропонував Пакистан.

Формально підставою для нагородження цією премією є діяльність у попередньому, 2024 році. Але фактично буває і по-іншому – попередник Трампа на посаді Барак Обама отримав Нобелівську премію миру у 2009 році, хоча в 2008 році ще не був президентом.