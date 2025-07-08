Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу офіційно запропонував висунути президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.

Як повідомили 8 липня в офісі Нетаньягу, він вручив Трампові копію листа з номінацією, адресованого Нобелівському комітету, під час їхньої зустрічі в Білому домі. Трамп 7 липня приймав ізраїльського лідера у рамках його візиту до Вашингтона.

«Президент Трамп продемонстрував непохитну і виняткову відданість сприянню миру, безпеці й стабільності в усьому світі. На Близькому Сході його зусилля привели до разючих змін і створили нові можливості для розширення кола миру й нормалізації», – йдеться в листі.

Трамп під час вечері з Нетаньягу подякував, приймаючи документ. «Я про це не знав. Вау. Особливо з вашого боку це дуже багато значить», – сказав він.

На початку вечері в Білому домі журналісти запитали президента США, як просуваються зусилля щодо досягнення перемир’я в Секторі Гази, де вже 22-й місяць тривають бойові дії між Ізраїлем і угрупованням «Хамас», визнаним у США і Євросоюзі терористичною організацією.

«Я не думаю, що є якась затримка. Я вважаю, що все йде дуже добре», – відповів Дональд Трамп.

Він також висловив переконання, що сторони «хочуть зустрітися і хочуть припинити вогонь».

Заява Нетаньягу про номінацію Трампа на Нобелівську премію миру пролунала на тлі заяв американського президента про готовність до переговорів між США й Іраном і на тлі зусиль досягти перемир’я в Секторі Гази.

Раніше Ісламабад висунув Дональда Трампа кандидатом на здобуття Нобелівської премії миру, відзначивши його «рішуче дипломатичне втручання і ключове лідерство».

Це сталося після того, як 10 травня представники влади Індії й Пакистану за посередництва США домовилися про припинення вогню й початок переговорів після кількох днів ракетних обстрілів з обох сторін.